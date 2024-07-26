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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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17-летняя Мирра Андреева – самая молодая чемпионка турнира WTA после Гауфф в 2021-м

17-летняя Мирра Андреева – самая молодая чемпионка турнира WTA после Гауфф в 2021-м

Мирра Андреева обыграла Элину Аванесян в финале в Яссах – 5:7, 7:5, 4:0, отказ. Андреева, которому 17 лет и 90 дней, стал самой молодой чемпионкой турнира WTA с 2021-го, когда Коко Гауфф взяла титул в Парме в 17 лет и 70 дней.

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