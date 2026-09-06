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Царьград

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МЧС нашло заблудившуюся семью в лесу Череповецкого округа

МЧС нашло заблудившуюся семью в лесу Череповецкого округа

В Череповецком округе найдена семья, заблудившаяся в лесу у деревни Поварово. В поисках участвовали 82 специалиста, 20 единиц техники, привлекались МЧС, полиция и волонтеры.

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