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«Нигезен башка җирдә күтәрдек» - Питрәч халкы янган мәчет урынында яңасын төзи

«Нигезен башка җирдә күтәрдек» - Питрәч халкы янган мәчет урынында яңасын төзи

Узган елның көзендә Питрәч районында төзекләндерүдән соң яңа гына ачылган мәчет янган иде. Бу җәйдә исә биредә яңа гыйбадәт йортына нигез салганнар, ул Ватанны саклаучылар хөрмәтенә төзеләчәк.

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