Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц устроили романтический вечер вопреки семейному скандалу

Сын Дэвида Бэкхема был замечен в компании брата Николы Фото: открытые источники В то время как слухи о конфликте между Никола Пельтц и Викторией Бекхэм продолжают будоражить прессу, молодая пара продемонстрировала полное единодушие на вечеринке в Лос-Анджелесе, передает Daily Mail.
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