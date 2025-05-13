Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц устроили романтический вечер вопреки семейному скандалу

Сын Дэвида Бэкхема был замечен в компании брата Николы Фото: открытые источники В то время как слухи о конфликте между Никола Пельтц и Викторией Бекхэм продолжают будоражить прессу, молодая пара продемонстрировала полное единодушие на вечеринке в Лос-Анджелесе, передает Daily Mail.