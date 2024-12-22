"Мы настаиваем": В ДУМ снова высказались о многожёнстве - теперь речь пошла о пособиях

Это наше российское Духовное Управление Мусульман. В этом главная беда, что нас решили изнутри взорвать с помощью таких Гайнутдиновых, если уж с помощью Набиуллиной не получилось.

Модест

Куда они должны уматывать, если они коренные россияне с паспортами? Это такая новая пятая колонна мусульманского окраса, которая почувствовала слабое место нашей власти и теперь прицельно бьёт по нему в надежде развалить государство и устроить здесь свой халифат с шариатскими законами. Но мы же нитакуси, не будем обижать верующих мирных многоженцев, верно? Так что ждём на улицах никабы, хиджабы и шариатские патрули. Наша светская власть сама дала верёвку этим мирным верующим, на которой они её и повесят.