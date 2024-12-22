Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Мы настаиваем": В ДУМ снова высказались о многожёнстве - теперь речь пошла о пособиях

"Мы настаиваем": В ДУМ снова высказались о многожёнстве - теперь речь пошла о пособиях

Царьград Mary Evans Picture Library/Globallookpress В ДУМ снова высказались о многожёнстве на фоне большой волны общественного возмущения после скандального разрешения для мусульман иметь до четырёх жён.

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Комментарии
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Модест
Это наше российское Духовное Управление Мусульман. В этом главная беда, что нас решили изнутри взорвать с помощью таких Гайнутдиновых, если уж с помощью Набиуллиной не получилось.
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5 час.
Модест
Куда они должны уматывать, если они коренные россияне с паспортами? Это такая новая пятая колонна мусульманского окраса, которая почувствовала слабое место нашей власти и теперь прицельно бьёт по нему в надежде развалить государство и устроить здесь свой  халифат с шариатскими законами. Но мы же нитакуси, не будем обижать верующих мирных многоженцев, верно? Так что ждём на улицах никабы, хиджабы и шариатские патрули. Наша светская власть сама дала верёвку этим мирным верующим, на которой они её и повесят.
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5 час.
ninikooo Митусова
Настаивать будете самогон на лимонных корках. А свои бредовые идеи оставьте при себе, пока вам не указали на « выход».
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1 час.

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