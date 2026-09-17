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Как эффект Барнума помогает сбываться гороскопам и предсказаниям, объяснил психиатр Мещеряков

Как эффект Барнума помогает сбываться гороскопам и предсказаниям, объяснил психиатр Мещеряков

Услышали утренний гороскоп в машине, прошли психологический тест, в шутку разложили карты Таро — и вдруг все сбылось? Поневоле начинаешь верить в эзотерику.

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