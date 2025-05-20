Бастрыкин на форуме в Петербурга рассказал про методику опознания человека по походке

Ее разработали в СК РФ Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин процитировал слова из песни «Я своего милого узнаю по походке» и сообщил о разработанной ведомством методике опознания человека по особенностям его ходьбы.
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