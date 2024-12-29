Эксперт рассказала, как не попасть на мошенников при поиске подработки

В праздничный сезон многие россияне берут подработки. Спрос на персонал в некоторых сферах, например, в ритейле и доставке, сильно возрастает, поэтому компании готовы предлагать повышенное вознаграждение за работу или бонусы.
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