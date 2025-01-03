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Кочетков отразил 25 из 26 бросков «Флориды». Победа – 15-я в 24 играх в сезоне

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч с «Флоридой» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  Победа стала для 25-летнего россиянина 15-й в 24 играх в сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,46).

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