TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

Lunch Macro win up on the day

Lunch Macro win up on the day

Lunch Macro win up on the day Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! kianogrady21 This has been a consistent trend where i've got a few small loses then been able to win the money back, I'm learning more and more macros each day.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии