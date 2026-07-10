Lunch Macro win up on the day Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! kianogrady21 This has been a consistent trend where i've got a few small loses then been able to win the money back, I'm learning more and more macros each day.
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