Слово и дело

9 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Не понимаю восторга.Сгенерированная н...
  • Евгений Акимов
    Можете оправдывать, можете опровергать, можете замалчивать и разоблачать, факт остается фактом, уголовники стали неот...«Он был подсобным...
  • Людмила
    давно пора гнать этого   "реформатора " !😡«Петербуржцы за т...

Экс-сотрудница Пентагона Коффлер: Вашингтон проигнорировал бы смерть своего бойца на Украине

Экс-сотрудница Пентагона Коффлер: Вашингтон проигнорировал бы смерть своего бойца на Украине

Соединенные Штаты не прибегнут к атакам России в случае убийства американского военнослужащего на Украине, а могут и вообще проигнорировать.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх