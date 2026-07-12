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FiNE NEWS

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Red Bull уверена в способности машины обеспечить Максу Ферстаппену победу

Технический директор команды Red Bull Пьер Ваше заявил, что несмотря на выявленные сложности с настройкой машины, команда способна предоставить Максу Ферстаппену болид, который позволит побеждать в гонках.

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