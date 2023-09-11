Джокович о посвящении Кобе Брайанту: «Когда у меня были травмы и я пытался вернуться в топ, он был одним из тех, на кого я больше всего полагался»

Новак Джокович прокомментировал то, что посвятил победу на US Open Кобе Брайанту. «Я где-то неделю назад подумал о том, что надену такую футболку, если мне выпадет шанс выиграть турнир.
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