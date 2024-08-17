Страшный пожар в Турции

Причиной природного пожара в районе Каршияка у турецкого города Измир на побережье Эгейского моря стал разведенный тремя местными жителями костер для пикника, сообщил глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы.
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