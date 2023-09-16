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Тюкавин о том, что удивило Захаряна в Испании: «Не буду говорить – неприлично»

Тюкавин о том, что удивило Захаряна в Испании: «Не буду говорить – неприлично»

– С Арсеном переписываемся. – Что его удивило в Испании? – Не буду говорить – неприлично. – А если из приличного? – По нам скучает.

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