Агроном назвал главные угрозы для огородов в дождливое лето

Затяжные дожди и прохладная погода создали идеальные условия для грибковых инфекций на грядках. Ростовский агроном Михаил Жарунов объяснил, какие культуры под ударом в первую очередь и как спасти урожай, пока не стало слишком поздно.
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