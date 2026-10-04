Профессор Шахмарданов объяснил, кого защищает коллективный иммунитет

Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского Университета Мурад Шахмарданов рассказал RuNews24, что высокий уровень вакцинации помогает защищать людей, которые сами не могут получить прививку.
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