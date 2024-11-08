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Петербургский дневник

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«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета

«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета

Дополнительное финансирование получат ряд важных сфер «Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета, которые предусматривают увеличение финансирования на реализацию положений народной программы партии по поддержке регионов, а также в сфере АПК, развития науки, культуры, спорта.

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