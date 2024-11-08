Дополнительное финансирование получат ряд важных сфер «Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета, которые предусматривают увеличение финансирования на реализацию положений народной программы партии по поддержке регионов, а также в сфере АПК, развития науки, культуры, спорта.
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