Модернизированная «Арена-М» против дрона

Совсем недавно украинские телеграм-каналы и другие средства массовой информации распространили видеоролик, на котором FPV-дрон беспрепятственно поражает российский танк Т-72Б3А, оснащённый комплексом активной защиты «Арена-М», доработанной для поражения беспилотных летательных аппаратов.