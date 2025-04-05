Рогов: ВС РФ уничтожили производство взрывчатых веществ для ВСУ в Запорожье

Российские военные уничтожили предприятие по производству взрывчатых веществ, используемых украинскими формированиями для дистанционного минирования освобожденных территорий, во временно оккупированном городе Запорожье.
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