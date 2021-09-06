ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПочему русские беззащитны, как за границей, так теперь и в России РОСГОД – Россия. Годы. Дни. О защите русских говорят много, но реальных дел нет.Вернуться к статье2314НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевСпасение утопающих, дело рук самих утопающих. Так вот русские самый разобщенный народ в мире. всем на всех наплевать, как результат унижают все кому не лень.Наталья ПетрунинаВсе гораздо хуже, если призванные защищать, в ответ на предложенную помощь отвечают, что у нас все распрекрасно, не лезьте.GgrainvnНа вопрос "почему русские беззащитны, как за границей, так теперь и в России?" нет правильного варианта ответа. А ответ прост и очевиден - потому что нынешяя власть откровенно антирусская и антироссийская. Результом её деятельности и стало вымирание и унижение русского народа. И это - реальность, противорчащая пустой и лжепатриотичной говорильне для пиара.Николай ПолежаевНу так для изменения ситуации необходимо поменять руководство...голосуем за русских и их права...за партию "РОДИНА!GgrainvnСовременные технологии выборов таковы, что на избирательные участки можно смело вешать транспорат "Оставь надежду всяк сюда входящий". Ибо кандидатов порядочных и честных к выборам просто не допустят. Да и средства, необходимые для регистрации и самой избирательной компании такие, что честным трудом их никогда незаработать.Айвар ЛебедевЯ уже много лет говорю о создании Республики Русь в составе Московской, Ленинградской, Новгородской областей вопрос о русский нации отпадет со временимГалина КостинаТогда русских будут притеснять ,начиная с Курской области, Краснодарского края и т.д.Антонина Егоровна Тюрина Антонина ЕгоровнаВысшая каста в основном, с иностранными корнями... Русские не могут красть так, как они воруют - богатеют за счёт РУССКОГО НАРОДА, ... а русские улыбаются радуются...РОМАН Молчановпотому что сами позволяем такое отношение к себеАнтонина Егоровна Тюрина Антонина ЕгоровнаКак, может посоветуешь, - НЕ ДОЗВОЛЯТЬ...Семен ЖаровМоё личное мнение... ... РУССКИЕ БЕЗЗАЩИТНЫ ПОТОМУ, что в своём большинстве (Не считая подленьких и мелочных, так как ТАКИЕ НЕ имеют ни Родины, ни национальных признаков!) являются ЕДИНСТВЕННОЙ нацией, НЕ способной считать себя выше остальных наций и народов Мира!!! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Не зря же народная мудрость гласит: - 1) "ВЕЗУЩУЮ лошадь нагружают до ТЕХ пор, пока она НЕ издохнет!" 2) "НЕ делай ДОБРА -- НЕ увидишь ЗЛА!" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЧТО делать???... ... РОССИЯН, способных нарушать права и свободы окружающих, пожизненно ЛИШАТЬ прав и свобод, или СОЗДАВАТЬ условия (Предоставлять ТАКИЕ работы!), ГДЕ такие деятели НЕ имеют отношения к правам и свободам окружающих!!! ... ИНОСТРАНЦЕВ, нарушающих нормы и обычаи России, пожизненно ДЕПОРТИРОВАТЬ на их историческую Родину, причём за свой счёт!!!Альбина КолесниковаНадо прекратить завозить этих Азиатов к нам в Россию, хватит творить глупость ,прижать наших бизнесменов набивать свои карманы за счёт мигрантов.Просто дать возможность работать русским и платить им нормальную зарплату, а не заменять их мигрантами.Вячеслав 5А время на это осталось-думать.?ААлексейВсё началось с крещения Руси, в результате чего к власти пришли холопы по Духу, которые предпочитают иметь, а не Быть.Boris Maxстоны либерастов пидорастов надоели... Пууутииииин когда уже на БАМ увезёшь 5 колонну ...VBvladimir bedarevПусть пока радуются, тому что русские пока молчат. Всё дело в РПЦ- они плодят рабов божиих. Не долго ещё ждать- лет 15. Через 15 лет заканчивается Библейская Власть и церкви снова сметут скорей всего, как исполнителей сатанинской воли.Александр ТурчинПри существующей подлой власти никаких изменений не будет,нет у них желания ибо этот вопрос был бы уже давно решён!Roman TannenbergБеда в том, что у народа нет авторитетного, энергичного лидера, который умел бы не только критиковать и призывать хрен знает, к чему. У него должны быть конкретные предложения и ясные, понятные цели, что и как делать и кто это будет делать, кто возьмёт на себя руководство, конкретные задачи и решения, а главное - ответственность. У России сегодня найдутся такие люди? Я не имею ввиду всяких там навальных, а серьёзных людей.Nikolai BaranixinТакой человек уже был. И власть, наверное, ждет его второго пришествия -Е. И. Пугачев.Вячеслав 5Многие ошибаются.в поисках ответа.почему и зачем так? а ответ прост.вы уверены. что в этой стране существуют Русские? пишут очень много на эту тему и тут сразу появляются люди обиженные.не хотящие ничего и никого понимать.как так а мы тогда кто в стране-это война.внутренняя.потому. как мы забыли кто мы и какая у нас история.мы начали опять делится.на красных и белый на богатых и бедных и глвное достоинство по рождению.бояре да князья-это то куда мы все падаем и выбраться оттуда будет невозможно-история повторяется господакарла карловаЖидовская власть все делает,чтобы русские "головы не поднимали" У всех присутствующих в России-национальное самосознание,только у русских--нацизм.Русские-"цемент" России, но некоторые желают уничтожить этот "цемент" и раздербанить Россию. Надо во власть выбирать настоящих русских патриотов России и тогда все коренные народы будут мирно и хорошо жить.Roman TannenbergПочему большинство умны задним числом? Потому что хорошая мысля всегда приходит опосля? Почитать в Интернете, так тут каждый второй - хоть завтра в премьер - министры. Все знают, что и как надо, - так почему не делают? Вопросов больше, чем ответов. Помяните моё слово, когда ВВП покинет капитанский мостик (рано или поздно это случится), то всех собак на него и повесят. Главное - найти виноватого, крайнего. И хотя от этого ничего не изменится, но, - всё - таки как - то легче на душе станет. Разве не так? И почему в России не так, как у других? - почему в той же америке, будь она неладна, президенты меняются, как записано в конституции, а в России, - нет, конституцию исправят, так, ка кому - то там... надо??? Нет незаменимых людей, - это прописная истина. Отруководил свой срок, - всё, молодец, возьми пирожок на полочке и с почётом - домой. Почему во всём Мире так могут, а в России нет? А потом начинают всех собак вешать на того, кому вчера хвалу пели. Ну так, ведь. Сталину поклонялись, - потом - выкинули, стали кланяться Никите, выперли и его, стали кланяться Лёне, потом Михал Сергеичу. Этих уже не трогали после снятия, - о себе стали думать, - мало ли что будет. Так что же, - до гробовой доски пусть сидят вожди российские? Ну, тогда нечего и сопли жевать и плакать, что олигархи задавили, коррупционеры всё прибрали к рукам. А кто над ними всеми стоят и почему так дела идут? И что же Народ, - безмолвствует?ГусЕнаВранье. Достаточно вспомнитт как вывозили наших отовсюду, со всего мира собирали...во время пандемии.Комментировать
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