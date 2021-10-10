Мировое обозрение

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Трамп заявил, что экономический план Байдена принесет больше пользы Китаю, чем США

Трамп заявил, что экономический план Байдена принесет больше пользы Китаю, чем США

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Экономические предложения президента США Джо Байдена принесут больше пользы Китаю, чем Штатам, заявил бывший глава американской администрации Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.

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Сергей К
Трамп прав , вероятно Байден китайский агент, Вообще говоря Байден немного похож на китайца.

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