Трамп заявил, что экономический план Байдена принесет больше пользы Китаю, чем США

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Экономические предложения президента США Джо Байдена принесут больше пользы Китаю, чем Штатам, заявил бывший глава американской администрации Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.
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