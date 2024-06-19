Самые дорогие лекарства в мире — они стоят дороже квартиры в Москве

Более 1-2 миллиона долларов США стоит курс лечения некоторыми препаратами. Иногда людям ежегодно приходится тратить на лекарство по миллиону долларов, чтобы продлить жизнь всего на несколько лет или даже месяцев.
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