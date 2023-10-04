Обороты сферы пассажирских перевозок выросли на 21% за восемь месяцев

Оборот столичных компаний, занятых в сфере пассажирских перевозок, в январе – августе 2023 года составил 712,1 миллиарда рублей, что на 21% превышает результат аналогичного периода 2022-го в сопоставимых ценах.
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