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Обороты сферы пассажирских перевозок выросли на 21% за восемь месяцев

Обороты сферы пассажирских перевозок выросли на 21% за восемь месяцев

Оборот столичных компаний, занятых в сфере пассажирских перевозок, в январе – августе 2023 года составил 712,1 миллиарда рублей, что на 21% превышает результат аналогичного периода 2022-го в сопоставимых ценах.

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