Телеведущий Ургант рассказал о танце стриптизерши на юбилее певца Боярского

Телеведущий Иван Ургант рассказал, как побывал на юбилее певца Михаила Боярского. Подарком для артиста стал танец в исполнении стриптизерши, поделился шоумен на YouTube-канале режиссера Николая Солодникова.
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