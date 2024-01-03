Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Выдавливая из народа всё русское, с украинцев выдавили и человеческое − Голос Мордора

Выдавливая из народа всё русское, с украинцев выдавили и человеческое − Голос Мордора

Может кто-то задумывается, что же это за люди такие, которые ударили по Белгороду, зная, что стреляют по центру города, где нет никаких военных, где полно людей, где гуляют с детьми.

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Комментарии
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Jurij Najdenov
Это видно и по тому, как они бросают своих раненых на лбс, лишь бы самим смыться.
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22 час.
Вик Норд
Ни причём тут &quot;промывка&quot; мозга,они ВСЕГДА такие были,продажные,трусливые,подлые тихушники...,просто мало кто осознавал при СССР,что уничижительное прозвище &quot;хохол&quot;,и означало вырусь,конец всему русскому,конец одушевлённому,и заменой на Мамону.Вот тут один высказался,и я ему верю...,так как ЗНАЮ рагулей.
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19 час.
Балу -
Укры так хотели стать геями, что не заметили, как стали пидо расами...
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18 час.

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