Может кто-то задумывается, что же это за люди такие, которые ударили по Белгороду, зная, что стреляют по центру города, где нет никаких военных, где полно людей, где гуляют с детьми.
Выдавливая из народа всё русское, с украинцев выдавили и человеческое − Голос Мордора
Комментарии
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Jurij Najdenov
Это видно и по тому, как они бросают своих раненых на лбс, лишь бы самим смыться.
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22 час.
Вик Норд
Ни причём тут "промывка" мозга,они ВСЕГДА такие были,продажные,трусливые,подлые тихушники...,просто мало кто осознавал при СССР,что уничижительное прозвище "хохол",и означало вырусь,конец всему русскому,конец одушевлённому,и заменой на Мамону.Вот тут один высказался,и я ему верю...,так как ЗНАЮ рагулей.
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19 час.
Балу -
Укры так хотели стать геями, что не заметили, как стали пидо расами...
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18 час.
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