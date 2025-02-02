В России станет больше режиссеров и композиторов с жизненным опытом

С 2021 года Минкультуры определяет количество бюджетных мест для приема на программы специалитета людей с уже имеющимся высшим образованием в лучшие творческие вузы страны, готовящие режиссеров кино и театра, звукорежиссеров, композиторов, переводчиков художественной литературы.
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