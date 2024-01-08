Ракеты полетят на перекиси. Испытан новый космический двигатель

Роскосмос приступил к испытаниям нового двигателя на перекиси водорода для пилотируемых космических кораблейРоскосмос в лице Научно-исследовательского института машиностроения (НИИМаш) приступил к испытаниям нового двигателя, работающего на перекиси водорода.