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Артиллерия РФ раскрыла и уничтожила логово бойцов ВСУ в лесах под Курском и разгромили колонны техники НАТО под Курском

Артиллерия РФ раскрыла и уничтожила логово бойцов ВСУ в лесах под Курском и разгромили колонны техники НАТО под Курском

Артиллерия РФ раскрыла и уничтожила логово бойцов ВСУ в лесах под Курском и разгромили колонны техники НАТО под Курском Юлия СоколоваВоенные репортеры Telegram-канала «Русская весна» опубликовали видеозаписи, на которых запечатлен момент разгрома натовской техники вблизи села Гоголевка, расположенного в Суджанском районе Курской области.

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