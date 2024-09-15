Артиллерия РФ раскрыла и уничтожила логово бойцов ВСУ в лесах под Курском и разгромили колонны техники НАТО под Курском Юлия СоколоваВоенные репортеры Telegram-канала «Русская весна» опубликовали видеозаписи, на которых запечатлен момент разгрома натовской техники вблизи села Гоголевка, расположенного в Суджанском районе Курской области.
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