Артиллерия РФ раскрыла и уничтожила логово бойцов ВСУ в лесах под Курском и разгромили колонны техники НАТО под Курском Юлия СоколоваВоенные репортеры Telegram-канала «Русская весна» опубликовали видеозаписи, на которых запечатлен момент разгрома натовской техники вблизи села Гоголевка, расположенного в Суджанском районе Курской области.