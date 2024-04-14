«Зенит» оторвался на 4 очка, поражение «Спартака», 1:7 в Грозном, «Автомобилист» и «Магнитка» проведут 7-й матч, победы «Реала» и «Барсы», «Матч ТВ» отстранил Гомельского и другие новости

1. В Мир РПЛ «Зенит» выиграл у «Краснодара» (2:1) в гостях, пропустив первым, и оторвался на 4 очка. «Спартак» неожиданно влетел «Сочи» (0:1), замыкавшему таблицу, «Локомотив» и ЦСКА выдали яркое шоу, сыграв 3:3, а «Балтика» разнесла «Ахмат» (7:1) в Грозном, забив 3 гола к 10-й минуте и сделав 0:5 к перерыву.
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