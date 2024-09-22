«Зенит» и «Краснодар» выиграли, разгромы от «Реала», «Баварии» и «Челси», Дюбуа нокаутировал Джошуа, курьезный первый гол Чалова в Греции, Пьянич близок к ЦСКА и другие новости

Максим Комаров

После потери очков в Казани, ЦСКА пока отвалился от гонки за титул. Спартак, Краснодар, Локомотив и Динамо в ближайших турах зарубятся между собой. А у Зенита впереди Оренбург и Акрон. Надо по максимуму использовать ситуацию, отрываться! Сперва, конечно, не потерять в Краснодаре.