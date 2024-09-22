«Зенит» и «Краснодар» выиграли, разгромы от «Реала», «Баварии» и «Челси», Дюбуа нокаутировал Джошуа, курьезный первый гол Чалова в Греции, Пьянич близок к ЦСКА и другие новости

1. В 9-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Факел» (3:1), пропустив с пенальти на 8-й минуте. Кассьерра, Гонду и Ерохин забили по голу, у Вендела очередной ассист, у Соболева – карточка.
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