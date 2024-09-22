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«Зенит» и «Краснодар» выиграли, разгромы от «Реала», «Баварии» и «Челси», Дюбуа нокаутировал Джошуа, курьезный первый гол Чалова в Греции, Пьянич близок к ЦСКА и другие новости

«Зенит» и «Краснодар» выиграли, разгромы от «Реала», «Баварии» и «Челси», Дюбуа нокаутировал Джошуа, курьезный первый гол Чалова в Греции, Пьянич близок к ЦСКА и другие новости

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Комментарии
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Максим Комаров
После потери очков в Казани, ЦСКА пока отвалился от гонки за титул. Спартак, Краснодар, Локомотив и Динамо в ближайших турах зарубятся между собой. А у Зенита впереди Оренбург и Акрон. Надо по максимуму использовать ситуацию, отрываться! Сперва, конечно, не потерять в Краснодаре.
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14 час.
КУАТ
- &quot;После потери очков в Казани, ЦСКА пока отвалился от гонки за титул.&quot; - ключевое слово &quot;пока&quot;?
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7 час.
Максим Комаров
Разумеется. Впереди 21 игра, 63 очка в розыгрыше
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6 час.

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