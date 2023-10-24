ЯНАО и Волновахский район подписали соглашение о развитии самбо

Власти ЯНАО и представители Волновахского района подписали соглашение о развитии самбо. В трех школах муниципалитета будут проводится занятия по борьбе, рассказал в соцсетях глава района Константин ЗинченкоВласти ЯНАО и представители Волновахского района подписали соглашение о развитии самбо.
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