ЯНАО и Волновахский район подписали соглашение о развитии самбо

Власти ЯНАО и представители Волновахского района подписали соглашение о развитии самбо. В трех школах муниципалитета будут проводится занятия по борьбе, рассказал в соцсетях глава района Константин ЗинченкоВласти ЯНАО и представители Волновахского района подписали соглашение о развитии самбо.