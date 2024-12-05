Дюков о коррупции в судействе: «Абсолютно уверен, что Каманцев и Мажич не имеют никакого отношения к этой истории. Давайте дождемся завершения расследования»

Ранее губернатор Самарской области заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
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