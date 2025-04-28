Колдун в СССР №1: как Юрий Лонго оживлял покойников

В начале 90-х годов настоящей звездой в новой России стал советский фокусник Юрий Лонго. С помощью телевидения он демонстрировал неискушëнному зрителю настоящие чудеса — оживлял покойников, ходил по воде, летал.
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