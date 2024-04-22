Что принесет неделя с 22 по 28 апреля согласно руническому гороскопу Игоря Вечерского Алёна ЮрьеваПоследняя неделя апреля оказывается переломной для всех знаков зодиака, приготовив кардинальные изменения.
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