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Пропавший под Архангельском вертолет Robinson упал около деревни Бычье

В Архангельской области нашли место крушения частного вертолёта Robinson 44, на котором с рыбалки возвращались депутат гордумы Архангельска Сергей Сметанин и владелец фирмы по утилизации металлолома Алексей Семёнов, воздушное судно упало в болотистой местности в пяти километрах от деревни Бычье.

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