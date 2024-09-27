Пропавший под Архангельском вертолет Robinson упал около деревни Бычье

В Архангельской области нашли место крушения частного вертолёта Robinson 44, на котором с рыбалки возвращались депутат гордумы Архангельска Сергей Сметанин и владелец фирмы по утилизации металлолома Алексей Семёнов, воздушное судно упало в болотистой местности в пяти километрах от деревни Бычье.