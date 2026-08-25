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Угроза с Запада и наследие Победы: результаты соцопроса в Кузбассе

Угроза с Запада и наследие Победы: результаты соцопроса в Кузбассе

Великая Отечественная война и победа Советского Союза в ней чрезвычайно важны для России и Кузбасса не только как масштабное историческое событие, но и как культурный столп, определяющий мировоззрение людей и влияющий на их реальные поступки.

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