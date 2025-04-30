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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🤑МРОТ в России хотят поднять до 34 тысяч рублей с 1 января 2026 года

🤑МРОТ в России хотят поднять до 34 тысяч рублей с 1 января 2026 года, а минимальный почасовой уровень оплаты труда — со 120 до 300 рублей в час.

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