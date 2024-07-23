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Добрый Мир

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Первый шаг торга: Путин заставил Запад заявить о территориальных уступках Киева

Первый шаг торга: Путин заставил Запад заявить о территориальных уступках Киева

2 дня назад 30K прочитали Даже Кличко выдал на удивление складную мысль: «Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа».

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