Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за средств кампании Байдена

Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию (FEC), обвинив штаб вице-президента страны Камалы Харрис в том, что та не имеет права распоряжаться собранными на избирательную кампанию главы государства Джо Байдена пожертвованиями.