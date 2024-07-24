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Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за средств кампании Байдена

Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за средств кампании Байдена

Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию (FEC), обвинив штаб вице-президента страны Камалы Харрис в том, что та не имеет права распоряжаться собранными на избирательную кампанию главы государства Джо Байдена пожертвованиями.

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Комментарии
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Eduard
Согласен,она аферистка как и все ей подобные.Пусть с кухни свои деньни на Выборы берет!
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19 час.
Eduard
Очередная воровка Запада? Чтонто у Обамы черножопого ни цента не взяла,да он бы и не далбы!
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19 час.

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