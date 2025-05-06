Telegraph: Британия планирует обновить план действий на случай войны с Россией

Правительство Великобритании представит новый секретный план действий на случай войны с Россией. В него включат инструкции по защите инфраструктуры, эвакуации высших должностных лиц и организации работы бункеров, сообщил The Daily Telegraph.
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