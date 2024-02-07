Около 200 ученых-участников войны увековечили в Музее Победы

Во всенародном историческом проекте «Лица Победы» Музея Победы 6 февраля появился новый раздел. В базу проекта были внесены биографии около 200 сотрудников, преподавателей и студентов Института философии РАН, которые в годы войны на фронте или в тылу приближали Победу.
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