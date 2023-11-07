«Мы уже выиграли»: Правда из зоны СВО, о которой боятся говорить

Прогнозы — всегда дело неблагодарное. Однако теперь, когда события в зоне СВО все — и наши, и враги — трактуют однозначно, хотелось бы напомнить, что сказал в интервью Царьграду заместитель командира бригады по боевому применению с позывным «Ратибор».
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