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Газета.ру

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Доля молодых предпринимателей Дальнего Востока в торговле достигла 39,1%

Доля молодых предпринимателей Дальнего Востока в торговле достигла 39,1%

Торговля стала главным направлением бизнеса для молодых индивидуальных предпринимателей Дальнего Востока — в июне 2026 года в этой сфере работали 39,1% ИП в возрасте от 18 до 35 лет.

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