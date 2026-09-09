Пике: «Ошибки судей исторически были больше в пользу «Реала»

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил болельщику «Реала», который в соцсетях написал: «У «Барселоны» есть только один способ побеждать, и мы его знаем».
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