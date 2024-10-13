Тренировочные базы Крыма открыты для спортсменов из новых регионов России.При этом республика принимает не только взрослых, но и детей, рассказала РИА Новости Крым министр спорта региона Ольга Торубарова.
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