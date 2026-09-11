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«Мы знаем, что что‑то задолжали вам». Защитник «Зенита» Дивеев обратился к болельщикам перед матчем с «Локомотивом»

«Мы знаем, что что‑то задолжали вам». Защитник «Зенита» Дивеев обратился к болельщикам перед матчем с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев обратился к болельщикам петербургской команды перед матчем 8-го тура РПЛ против «Локомотива».

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