Попавший в больницу блогер показал видео падения и пожаловался на сильную боль

Популярный британский блогер Дэниэл О’Рейлли, более известный под псевдонимом Dapper Laughs, попал в больницу после того, как упал с гольф-кара — маленького автомобиля, предназначенного для перевозки игроков в гольф и их клюшек.
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