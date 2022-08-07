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Кириос второй раз в сезоне вышел в финал ATP

Ник Кириос обыграл Микаэля Имера в полуфинале в Вашингтоне – 7:6, 6:3. Австралиец второй раз в сезоне и 11-й в карьере вышел в финал ATP.

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