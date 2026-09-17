Закончить одну войну, чтобы выиграть другую

Почему украинский мир нужен Трампу для большой схватки с Китаем У Дональда Трампа есть одна особенность, которая постоянно сбивает с толку и его противников, и его сторонников: он всегда говорит о мировой политике языком сделки и рассматривает ее как карту активов и зависимостей.