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Актуальные комментарии

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Закончить одну войну, чтобы выиграть другую

Закончить одну войну, чтобы выиграть другую

Почему украинский мир нужен Трампу для большой схватки с Китаем У Дональда Трампа есть одна особенность, которая постоянно сбивает с толку и его противников, и его сторонников: он всегда говорит о мировой политике языком сделки и рассматривает ее как карту активов и зависимостей.

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